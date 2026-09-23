Gazze için 2,45 milyar dolarlık yol haritası: 66 proje hayata geçirilecek

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Axios haber platformunun haberine göre, Gazze Barış Kurulu, 23 Eylül'de toplantı düzenleyecek.

Kurul üyesi olmayanlar dahil toplamda 35 ülkeden temsilcinin katılması beklenen toplantıda, Gazze Şeridi için 2,45 milyar dolar tutarında ve 6 ay süreli bir toparlanma planı duyurulacak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'in konuşma yapacağı toplantıda, Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov ve Barış Kurulu üyesi eski İngiltere Başbakanı Tony Blair de sunum yapacak.

Finansman dağılımı

Toparlanma planındaki 2,45 milyar dolar, geçici barınma, enkaz kaldırma, hastane onarımları, ekonomik toparlanma ve çok uluslu bir güvenlik gücünün konuşlandırılması gibi alanları kapsayan toplam 66 projenin finansmanında kullanılacak.

Geçici barınakların kurulmasına 400 milyon dolar, moloz ve patlamamış mühimmatın temizlenmesine 275 milyon dolar, hastanelerin iyileştirilmesine 50 milyon dolar ve Gazze'de yol ağının onarımına 30 milyon dolar harcanacak.

Bölgede güvenlikle ilgili projelere yaklaşık 885 milyon dolar ve sağlık, eğitim ve sosyal refah programlarına yaklaşık 300 milyon dolar tahsis edilecek.

Çadırlarda yaşamak zorunda kalan, yerinden edilmiş Filistinliler için yalıtımlı karavan teminine yaklaşık 400 milyon dolar ayrılacak.

Hamas dahil silahlı grup üyelerinin silah ve mühimmatlarını teslim etmeleri ve bunların güvenli imhasını kapsayan "silah geri alım programının" finanse edilmesine 20 milyon dolar harcanacak.

"İsrail ve Hamas'ın işbirliği" sorunu

Planın ilerleyebilmesi için bölgede "İsrail ve Hamas'ın işbirliğine ihtiyaç olduğu" kaydedilen haberde, Barış Kurulunun, siyasi engeller aşıldıktan sonra bağışçı ülkelerin projeleri finanse etmek üzere devreye gireceğine inandığı aktarıldı.

Habere göre, ismi açıklanmayan bir kurul yetkilisi, planın, "bir hükümetin, harabeye dönmüş bir ekonominin ve felakete uğramış bir bölgenin" sıfırdan nasıl ayağa kaldırılacağını gösterdiğini ifade etti.

Toplantıda katılımcılara, Gazze Şeridi'ndeki toplam fiziksel hasarın 35,2 milyar dolar olduğunun ve bölgenin toparlanması ile yeniden inşasının gelecek 10 yıl içinde yaklaşık 71,4 milyar dolara mal olacağının tahmin edildiğinin aktarılması bekleniyor.