Gazze için kritik toplantı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gidiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Katar'daki Hamas müzakere heyetine 9 Eylül’de düzenlediği saldırının ardından Katar’a giderek İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ne katılacak. Zirvede, Gazze’de süren saldırılar ve İsrail’e karşı atılabilecek ortak adımlar masaya yatırılacak.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları iki yılı aşkın süredir sürerken, bölgedeki gerilim son günlerde yeniden tırmandı. İsrail'in 9 Eylül'de Katar'daki Hamas müzakere heyetine düzenlediği saldırının ardından bölge ülkeleri alarma geçti.
Erdoğan'dan "yanınızdayız" mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırının hemen ardından Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşerek "Yanınızdayız" mesajı verdi. Görüşmede saldırılara karşı atılabilecek ortak adımlar masaya yatırıldı.
Erdoğan, Katar'da düzenlenecek olan İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ne katılacak. Zirve, İsrail'in son saldırısı sonrası Katar'ın çağrısı ve Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanı Türkiye'nin desteğiyle toplanacak.
Zirve üçüncü kez olağanüstü toplanacak
Gazze'ye yönelik 7 Ekim 2023 saldırılarının ardından üçüncü kez olağanüstü toplanacak zirvede, İsrail'in "katliamcı saldırılarına" karşı atılabilecek adımlar ve bölgedeki son gelişmeler ele alınacak.