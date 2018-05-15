Gazze için telefon trafiği
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gazze'de yaşananlarla ilgili İTT Genel Sekreteri ve Ürdün, Endonezya ve İran'ın dışişleri bakanlarıyla telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmelerde İsrail'in ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını protesto etmek için Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 59 Filistinliyi öldürmesi ve 3 bine yakın kişinin de yaralanması ele alındı.