Gazze-Mısır hattında kritik gelişme! İsrail Refah Sınır Kapısı’nı bugün açıyor

Gazze’de ateşkes süreci kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, İsrail hükümeti Refah Sınır Kapısı’nı bugün yeniden açma kararı aldı.

Hamas’ın gece saatlerinde Gazze’deki 4 İsrailli esirin cenazesini Kızılhaç’a teslim etmesi ve gün içinde bazı naaşların daha teslim edilecek olmasının bu kararda etkili olduğu belirtildi.

Refah Sınır Kapısı’nın açılmasıyla birlikte, Gazze’ye insani yardımların girişinin ateşkes anlaşmasına uygun şekilde yeniden başlaması bekleniyor.

İsrail, yaptırımları kaldırma kararı aldı

İsrail’de siyasi kanat, Hamas’a yönelik daha önce duyurulan yaptırımların kaldırılmasına da onay verdi.

Bu karar, ateşkes anlaşmasının uygulanabilirliğini korumak ve uluslararası arabulucularla yürütülen diplomatik sürecin devamını sağlamak amacıyla alındı.

Yetkililer, özellikle Mısır, Katar, Türkiye ve ABD’nin arabuluculuk girişimlerinin son günlerde yoğunlaştığını ifade ediyor.

Hamas 8 cenazeyi teslim etti

Hamas, ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde bugüne kadar Gazze’de hayatını kaybeden 8 İsrailli esirin cenazesini teslim etti. Son teslimatın ardından, kalan cenazelerin yerinin tespiti konusunda çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Hamas yetkilileri, Gazze’nin bazı bölgelerinin halen İsrail ordusunun kontrolünde olması nedeniyle tüm cenazelerin yerlerinin tespit edilmesinin zor olduğunu açıkladı.

Uluslararası komite kuruldu

Ateşkes anlaşması kapsamında, İsrailli ölü esirlerin yerlerinin tespiti ve cenazelerin iadesi sürecini yürütmek üzere Türkiye, Katar, Mısır ve ABD’den temsilcilerin yer aldığı ortak bir komite kurulmuştu.

Komitenin amacı, hem ateşkes sürecinin devamını sağlamak hem de insani yardımların kesintisiz şekilde Gazze’ye ulaştırılmasını güvence altına almak olarak açıklandı.

Arka plan: Çarşamba günü açılmayacağı açıklanmıştı

İsrail, daha önce Refah Sınır Kapısı’nı çarşamba günü açmayacağını açıklamış, gerekçe olarak Hamas’ın elindeki tüm ölü esirlerin cenazelerinin teslimindeki gecikmeyi göstermişti.

Ancak son gelişmelerin ardından Tel Aviv yönetimi geri adım attı ve sınır kapısının bugün itibarıyla yeniden faaliyete geçeceğini duyurdu.