Gazze protestocusu Microsoft çalışanları işten atıldı

Microsoft, Gazze'de hayatını kaybedenler için sessiz protesto düzenleyen iki çalışanını işten çıkardı. Olaya konu olan şirket çalışanları Abdo Mohamed ve Hossam Nasr, Associated Press'e (AP) yaptıkları açıklamada, 'Gazze'deki soykırımının kurbanlarını onurlandırmak ve Microsoft'un bu soykırımdaki suç ortaklığına dikkati çekmek' amacıyla şirketin Washington'daki Redmond kampüsünde sessiz protesto düzenlediklerini bildirdi.

Bu protestonun, Microsoft tarafından onaylanan ve ihtiyaç sahibi insanlar için düzenlenen diğer bağış kampanyalarına benzer olduğunu ifade eden çalışanlar, düzenledikleri protestodan birkaç saat sonra işten çıkarıldıklarını öğrendiklerini kaydetti.

Microsoft'un bulut teknolojisinin İsrail'e satılmasına karşı çıkanlar var

Çalışanlar ayrıca, Microsoft'un bulut teknolojisinin İsrail hükümetine satılmasına karşı çıkan 'Apartheid için Azure'a Hayır' adlı koalisyonun üyesi olduklarını belirtti. Microsoft ise söz konusu olayın ardından yaptığı açıklamada 'iç politikaya uygun olarak bazı çalışanların işine son verildiğini' açıklamış, ancak konuyla ilgili ayrıntılı bilgi vermeyi reddetmişti.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler ve Gazze hakkında depoladığı dataların artması üzerine Amazon bulut sunucuları ile Microsoft ve Google'ın yapay zeka sistemlerini, bilgilerin sınıflandırılması ve filtrelenmesinde kullandığı ağustosta ortaya çıkmıştı.