Gazze Şeridi'nde bir gazeteci daha öldürüldü: Sayı 174'e yükseldi

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten beri İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilere ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırıda, İngilizce yayın yapan birkaç medya kuruluşunda çalışan gazeteci Vefa Ali el-Adeyni'nin hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen gazetecilerin sayısının 174'e yükseldiği bildirildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gazetecileri hedef alması kınandı ve gazetecilerin öldürülmesinden İsrail yönetiminin sorumlu olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca uluslararası topluma ve medyayla ilgili uluslararası kuruluşlara "Filistinli gazetecileri öldürmeyi bırakması için İsrail'e caydırıcı yaptırımlar uygulanması ve işlediği suçlar nedeniyle uluslararası mahkemelerde yargılanması için harekete geçilmesi" çağrısında bulunuldu.