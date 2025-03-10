Gazze Şeridi'nde ekmek krizi derinleşiyor
İsrail'in ablukası ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin güneyindeki Filistinliler, un ve ekmek bulabilmek için uzun saatler kuyrukta beklemek zorunda kalıyor.
İsrail, ateşkes anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişini durdurmuştu.
Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın kapalı tutulması nedeniyle yakıt ve ekmek krizi giderek derinleşiyor. İsrail, ateşkes anlaşmasını ihlal ederek insani yardımların girişini engelleyerek Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik "sistematik ve kasıtlı" bir aç bırakma politikası uyguluyor.
Han Yunus kentinde yaşayan Gazzeliler, ekmek alabilmek için fırınların önünde uzun saatler boyunca kalabalık kuyruklarda beklemek zorunda kalıyor.