Gazze Şeridi'ndeki patlamada 9 Filistinli öldü

İsrail ordusu misilleme olarak Gazze'nin kuzeyini vurdu. Gazze sağlık bakanlığı saldırıda üçü çocuk 9 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Öte yandan İsrail ordusu, Doğu Kudüs'te gerginliğin giderek artması nedeniyle askeri tatbikatını bir gün erteledi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Ateş Arabaları" adı verilen ve bu hafta başlaması beklenen tatbikatın ertelendiği belirtildi. Erteleme kararının yapılan durum değerlendirmesinin ardından İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi tarafından alındığı ifade edildi.