Gazze zirvesi öncesi Mısır'da feci kaza! 3 diplomat hayatını kaybetti

Katar, Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde meydana gelen trafik kazasında Katar Emirlik Divanı üyesi üç diplomatın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Katar’ın Kahire Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Suud bin Sâmir Al Sâni, Abdullah Ganim el-Hayyarin ve Hasan Cabir el-Cabir isimli diplomatların, görevde bulundukları Şarm eş-Şeyh'te yaşanan trafik kazasında yaşamlarını yitirdiği belirtildi.

Kazada yaralananların Şarm eş-Şeyh'te tedavi altına alındığı, vefat eden diplomatların cenazelerinin bugün Doha'ya getirileceği kaydedildi.

Diplomatların Gazze'deki ateşkes görüşmesi için Mısır'da bulundukları ve Şarm El Şeyh'e 60 kilometre kala kazanın yaşandığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
