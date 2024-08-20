Gazze'de 24 saatte 34 kişi öldü; can kaybı 40 bin 173'e yükseldi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. Geçen yılın ekim ayından bu yana devam eden saldırılarda Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 173'e yükseldi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 319 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.
İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "3 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 34 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 114 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 40 bin 173'e, yaralı sayısının da 92 bin 857'ye çıktığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.