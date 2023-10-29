Gazze'de 24 saatte 450 hava saldırısı

İsrail, Hamas'ın saldırısının ardından Gazze’ye 7 Ekim’de başlattığı saldırıları şiddetini artırarak sürdürüyor.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, savaş uçaklarıyla son 24 saatte 450’den fazla hedefin vurulduğu aktarıldı.

Vurulan yerler arasında Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait komuta merkezleri, gözlem noktaları gibi yerler olduğu öne sürüldü. Açıklamada, bölgede bulunan kara birliklerinin de faaliyetlerini genişlettiği kaydedildi.

İki İsrail askeri yaralandı

Açıklamada, biri subay 2 İsrail askerinin de yaralandığı belirtildi. Rütbesi belirtilmeyen subayın atılan havan mermisi nedeniyle ağır yaralandığı ifade edilen açıklamada, bir askerin de Gazze’nin kuzeyindeki çatışmada hafif yaralandığı kaydedildi.