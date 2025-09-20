Gazze’de 900 bin kişi zorla göçe rağmen yerini terk etmedi

Gazze’de hükümet, İsrail’in yoğun bombardımanları ve açlıkla zorla yerinden etme girişimlerine rağmen halkın büyük bölümünün bulundukları bölgeleri terk etmediğini duyurdu.

“900 binden fazla kişi yerinde kaldı”

Gazze Hükümeti Medya Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İsrail’in acımasız bombardıman ve soykırımına rağmen, 900 binden fazla Filistinli, Gazze şehri ve kuzeyinde yerlerinden edilerek güneye gitmeyi reddediyor” ifadeleri kullanıldı.

Son günlerde İsrail saldırılarıyla eşzamanlı olarak 270 bin Filistinlinin evlerini terk ederek güney bölgelere göç ettiği, ancak 22 binden fazlasının temel ihtiyaçlardan yoksun kalmaları nedeniyle geri döndüğü belirtildi.

“Güvenli bölge” iddiası çöktü

Açıklamada, İsrail’in “güvenli bölge” olarak tanıttığı Han Yunus’taki El-Mevasi’nin 110’dan fazla hava saldırısı ve çok sayıda topçu ateşine maruz kaldığı, burada 2 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği vurgulandı. Bölgede hastane, altyapı, su, gıda, barınma, elektrik ve eğitim gibi temel hizmetlerin tamamen ortadan kalktığı aktarıldı.

“Toplama kampı politikası”

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin yalnızca yüzde 12’sini haritalarında sözde “sığınma” alanı olarak belirlediği, 1,7 milyon kişiyi bu dar alana sıkıştırmaya çalıştığı ifade edildi. Bunun, kuzey bölgeleri ve Gazze kentini boşaltmayı amaçlayan sistematik bir yerinden etme politikasının parçası olduğu, “toplama kampı planı” olarak nitelendirildi.

Uluslararası topluma çağrı

Açıklamada, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletlere çağrıda bulunularak İsrail’in suçlarının durdurulması, sivillerin korunması ve İsrailli liderlerin uluslararası mahkemelerde hesap vermesi gerektiği vurgulandı.

Öte yandan, İsrailli bir ordu yetkilisi yerel basına yaptığı açıklamada, Gazze kentindeki 480 bin Filistinlinin güney bölgelere göç ettiğini söylemişti.