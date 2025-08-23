Gazze'de açlıktan ölüyorlar! 8 kişi daha hayattan koptu

Birleşmiş Milletler (BM) İsrail'in ele geçirmek için kara harekâtı başlattığı Gazze kentiyle ilgili kritik bir karar almıştı.

BM Gazze Savaşı'nın başlangıcından bu yana ilk kez Gazze Şeridi'nde bir bölge ile ilgili olarak kıtlık ilan etmişti.

Bölgede İsrail ablukası nedeniyle yaşanan yaşanan kıtlık sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 8 artarak 114'ü çocuk, 281’e yükseldi.

Uluslararası raporlara göre; sadece Gazze’de, beş yaş altında 132 bin çocuk yetersiz beslenmeden muzdarip... Bunlardan 41 bininin durumuna acil müdahale edilmesi gerektiyor.