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Gazze'de ateşkes için kritik hafta

İsrail'in Gazze saldırıları sürerken, uzun süreli bir ateşkes için ilk kez tarih verildi.

Haber Merkezi
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ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de ateşkese çok yakın olunduğunu ve gelecek pazartesi gününe kadar ateşkesin sağlanabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Biden, New York'a yaptığı ziyarette basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Biden, Gazze'de ne zaman ateşkes sağlanabileceğine ilişkin soruya, "Umuyorum bu hafta sonuna kadar. Ulusal güvenlik danışmanım çok yakın olduğumuzu söyledi ama daha tamamlamadık. Umuyorum ki gelecek pazartesiye kadar (Gazze'de) ateşkes sağlanacaktır." yanıtını verdi.