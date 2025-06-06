Gazze'de basına yönelik kayıplar artıyor: Ölen gazeteci sayısı 226'ya yükseldi

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik sürdürdüğü yoğun saldırılarda hayatını kaybeden gazeteci sayısı 226’ya çıktı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Filistinli gazetecileri sistematik şekilde hedef aldığı ve basına yönelik saldırıların en sert ifadelerle kınandığı belirtildi. Açıklamada, uluslararası medya kuruluşları ve gazeteci birliklerine de İsrail'i kınamaları için çağrıda bulunuldu.

Son olarak, İsrail’in dün El-Ehli Baptist Hastanesi avlusuna düzenlediği saldırıda ağır yaralanan El-Arabi televizyonu kameramanı Ahmed Kalca, bugün hayatını kaybetti.

Hastane kaynakları, Kalca’nın saldırının ardından kalp masajıyla hayata döndürüldüğünü ancak durumunun kritik olduğunu aktarmıştı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen genç gazeteci kurtarılamadı.