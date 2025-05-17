Gazze’de bilanço ağırlaşıyor: 7 Ekim’den bu yana 53 bin 272 ölü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları hız kesmeden sürüyor. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 153 kişinin daha yaşamını yitirdiği bildirildi. Saldırılarda 459 kişi de yaralandı.

Açıklamaya göre, ölenlerin 7’si enkaz altından çıkarıldı. Son verilerle birlikte 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 53 bin 272’ye ulaştı. Yaralananların sayısı ise 120 bin 673 olarak kayıtlara geçti.

Gazze'de halen enkaz altında binlerce kişinin bulunduğu ve gerçek can kaybı sayısının çok daha yüksek olabileceği ifade ediliyor.

Öte yandan, İsrail ordusu 18 Mart’tan bu yana yeniden başlattığı saldırılarda 3 bin 131 Filistinliyi öldürdü, 8 bin 632 kişiyi yaraladı. Bu saldırılar, 19 Ocak’ta varılan ateşkese rağmen devam ediyor.