Gazze'de bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 68 bine yaklaştı

İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi'nde sağlanan ateşkes anlaşmasının ardından bölgede hareketlilik yeniden arttı. İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırıların ardından büyük ölçüde harabeye dönen bölgede, enkaz kaldırma çalışmaları sürerken can kaybı bilançosu da artmaya devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Gazze'deki hastanelere 124 sivilin cansız bedeni ve 33 yaralının getirildiği bildirildi. Cenazelerden 117'sinin önceki saldırılarda enkaz altında kalan sivillere ait olduğu belirtildi.

Toplam can kaybı 67 bini aştı

Bakanlık açıklamasında, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 67 bin 806'ya, yaralı sayısının ise 170 bin 66'ya ulaştığı ifade edildi.