Gazze'de can kaybı 10 bine dayandı
İsrail'in Gazze'ye saldırıları 29'uncu gününe girerken, bölgedeki can kaybının 10 bine dayandığı açıklandı.
Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e saldırmasının ardından Gazze'ye bombardıman düzenlenmeye başlanmıştı. İsrail askerleri ve tankları da sınırlı olarak Gazze'ye girmişti.
Bombardımanlarda can kaybının gün geçtikçe arttığı bildirildi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, ölenlerin sayısının son 24 saatte 261 artarak 9 bin 488'e yükseldiğini kaydetti.
Açıklamada "Ölenlerin 3 bin 900'ü çocuk, 2 bin 500'ü kadın" dendi.
Bakanlık, enkaz altında da 1250'si çocuk 2 bin 200 kişinin bulunduğu yönünde kayıp ihbarı aldıklarını dile getirdi.