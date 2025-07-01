Gazze'de can kaybı 56 bini aştı!

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 56 bin 647'ye, yaralananların sayısı ise 134 bin 105'e ulaştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı son rapora göre, son 24 saat içinde gerçekleşen saldırılarda 116 Filistinli yaşamını yitirdi, 463 kişi ise yaralandı. Açıklamada ayrıca, İsrail'in 18 Mart 2025 tarihinde tek taraflı olarak ateşkesi bozmasından bu yana 6 bin 315 kişinin öldüğü, 22 bin 64 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Toplam can kaybı 56 bin 647 oldu

Raporda, İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybının 56 bin 647'ye, yaralı sayısının da 134 bin 105'e çıktığı bilgisi paylaşıldı.