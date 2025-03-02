Gazze’de can kaybı yükselmeye devam ediyor

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi’nde sabah saatlerinden itibaren hastanelere 4 cenazenin ulaştırıldığını duyurdu. Bakanlık açıklamasına göre, 7 Ekim 2023’ten bu yana toplam can kaybı 48 bin 342’ye yükselirken, yaralı sayısı 111 bin 809’a ulaştı.

Ateşkesten bu yana 116 kişi hayatını kaybetti

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin ilk aşaması sona ererken, İsrail ordusunun Gazze Şeridi ve Batı Şeria’da kara operasyonlarını sürdürdüğü belirtiliyor. Sağlık Bakanlığı, ateşkesten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 116, yaralıların ise 490’ı geçtiğini bildirdi.

Bakanlık yetkilileri, bölgedeki hastanelere getirilen yaralıların tedaviye alındığını ancak tıbbi malzeme sıkıntısının devam ettiğini vurguladı.