Gazze'de dağ taş cenaze! Enkaz altından 162 kişi çıkarıldı

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in saldırılarıyla Gazze'de enkaza dönüştürdüğü binaların altından 9 kişinin daha cesedine ulaşıldığını açıkladı.

Söz konusu cesetlerden 2'sinin kuzeydeki Gazze kentinde, 7'sinin ise güneydeki bölgelerden çıkarıldığı aktarılan açıklamada, böylece ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak'tan beri, binaların enkazından çıkarılanların sayısının 162'ye ulaştığı kaydedildi.

'Binlerce cenaze var'

Gazze'nin dört bir yanında bombalanarak enkaza dönüşen ev ve binaların altında daha binlerce cansız bedenin olduğunun tahmin edildiği ifade edilen açıklamada, ağır iş makinelerinin olmaması nedeniyle sivil savunma ekiplerinin enkaz kaldırma imkanının çok kısıtlı olduğu aktarıldı.