Gazze'de durum kötüleşiyor! Binlerce tıbbi çadır su altında

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, ateşkes anlaşmasının yürürlükte olmasına karşın sağlık hizmetlerinin ağır koşullar nedeniyle işlemez hale geldiğini açıkladı. Bakanlık, bölgeyi etkileyen yoğun yağış ve şiddetli rüzgârların, yeni kurulan "tıbbi çadırları" kullanılmaz duruma getirdiğini bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Halil ed-Dekran, yaptığı açıklamada, "Gazze'deki sağlık durumu, ateşkes anlaşması maddelerine uymayan işgalcilerin tutumu nedeniyle hala son derece kötü." ifadelerini kullandı. İsrail'in kısıtlamalarının sürdüğünü belirten Dekran, "İsrail'in ilaç ve tıbbi malzemelerin girişini engellediğini, yaralı ve hastaların tedavi için Gazze dışına çıkışını da durdurduğunu" söyledi.

Dekran, resmi işlemleri tamamlanmış olmasına rağmen 16 bin 500 hasta ve yaralının Gazze dışına çıkışına izin verilmediğini aktardı.

Çadır hastaneler yağışlarla devre dışı kaldı

Bölgedeki şiddetli yağışın sağlık hizmetlerini neredeyse durdurduğunu kaydeden Dekran, vatandaşlara hizmet vermek amacıyla kurulan çadırların fırtına ve rüzgâr nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini ifade etti. Yetkililer, temel barınma koşullarının dahi sağlanamamasının sağlık krizini daha da derinleştirdiğini belirtiyor.

Dekran, uluslararası topluma "Gazze'ye acilen çadır, prefabrik ev ve inşaat malzemelerinin girişinin sağlanması" çağrısında bulundu.

Binlerce çadır su altında kaldı

14 Kasım'dan bu yana bölgeyi etkisi altına alan soğuk hava dalgası ve kesintisiz yağışlar, Gazze'nin farklı noktalarında binlerce yerinden edilen kişinin çadırının su altında kalmasına yol açtı.

Kış koşullarının etkisiyle "hastalık ve salgınların artacağı" uyarısında bulunan Dekran, güvenli barınma imkânından yoksun yüz binlerce kişinin ciddi risk altında olduğunu söyledi. Ayrıca, "yağmur sularının içme suyu kaynaklarına karışması sonucu artan kirlilik" nedeniyle sağlık tehlikelerinin büyüdüğünü belirtti.

İnsani yardım tırları engelleniyor

Gazze hükümetinin Medya Ofisi ve Hamas'ın açıklamalarına göre, İsrail'in, insani protokollere ilişkin maddeleri uygulamayarak gıda, tıbbi malzeme ve acil yardım taşıyan tırların girişini engellemeyi sürdürdüğü ifade edildi.