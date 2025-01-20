Gazze'de esir takası! Onlarca Filistinli serbest bırakıldı

Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşması kapsamında, İsrail’in Ofer Askeri Cezaevi’nden serbest bıraktığı 90 Filistinli kadın ve çocuk esiri karşılamak için Filistinliler, Batı Şeria’nın Ramallah kentine bağlı Beytunya beldesinde bir araya geldi.

İsrail askerleri, bölgede bekleyen Filistinlilere zaman zaman göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanarak müdahale etti. Yerel saatle 01.00 civarında, çok sayıda İsrail askeri aracı ve iş makinesi Beytunya’ya baskın düzenledi. Müdahalenin ardından İsrail askerleri, bölgede toplanan Filistinlileri alandan uzaklaştırdı.

Kısa bir süre sonra, Filistinli esirleri taşıyan ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin himayesinde olan otobüs, Ofer Askeri Cezaevi’nden hareket ederek Ramallah’taki Manara Meydanı’na doğru ilerledi. Bu sırada, İsrail askerlerinin uzaklaştırdığı Filistinliler, otobüsleri gördüklerinde coşkuyla ıslık çalıp tezahürat yaptılar.

Esir takasında gecikme: Bir kadın esir eksik çıktı

Esirler Medya Ofisi’nin yaptığı açıklamaya göre, Ofer Cezaevi’nden serbest bırakılan esirlerin isim listesinde bir kadın esirin eksik olduğu fark edildi. Bunun üzerine teknik ekipler, uzlaşılan listeye uyulması için arabulucular ve Kızılhaç aracılığıyla İsrail makamlarıyla temasa geçti. Kısa bir süre sonra sorun çözülerek esirler yola çıktı. İsrail’den Kanal 12 televizyonu da bu sorunun giderildiğini ve esirlerin teslim sürecinin devam ettiğini aktardı.

Anlaşma kapsamında serbest bırakılan 90 Filistinli esirin 69’u kadın, 20’si ise çocuktu. İsrail basını, bu esirlerden 78’inin Batı Şeria’dan, 12’sinin ise Doğu Kudüs’ten olduğunu bildirdi.

İsrail güçlerinden müdahale

Beytunya beldesinde Ofer Cezaevi yakınlarında esirlerin serbest bırakılmasını bekleyen Filistinlilere, İsrail ordusu insansız hava araçlarıyla göz yaşartıcı gaz bombaları attı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Filistinlileri, cezaevinden serbest bırakılma süreci ve sonrasındaki yürüyüş ve kutlamalara katılmamaları konusunda uyardı.

Anlaşmanın detayları

Hamas ile İsrail arasındaki anlaşmaya göre, serbest bırakılan 3 İsrailli kadın esir karşılığında, İsrail hapishanelerindeki 90 Filistinli esirin salıverilmesi kararlaştırılmıştı. Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün akşam saatlerinde 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç yetkililerine teslim etti.

Kudüslü esirle ilgili gerginlik

Hamas’ın Esirler Medya Ofisi, İsrail güçlerinin, serbest bırakılması beklenen Kudüslü bir Filistinli esirin evine baskın düzenlediğini ve bölgede çatışma çıktığını duyurdu. Olay sırasında gazetecilerin bölgeye girişine izin verilmedi. Paylaşılan görüntülerde, İsrail güçlerinin eve baskın yapmaya çalıştığı ve ses bombaları kullandığı anlar görüldü.