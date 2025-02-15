Gazze'de geri sayım başladı! Trump duyurdu: Saat 12:00'ye kadar gerçekleşmezse ne olur bilmiyorum!

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze’deki esir krizi ve ateşkes süreci hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Trump, Hamas’ın elinde tuttuğu İsrailli esirleri serbest bırakıp bırakmayacağına ilişkin olarak, "Yarın saat 12.00’de ne olacağını bilmiyorum. Bana kalsa çok sert bir tutum sergilerdim. İsrail'in ne yapacağını size söyleyemem" ifadelerini kullandı. Sürecin tamamen İsrail hükümetine bağlı olduğunu belirten Trump, Hamas’ın değiştiğini ve esirleri serbest bırakmak istediğini iddia etti.

Trump Hamas’ı suçladı

Yaşanan süreç konusunda Hamas’ı suçlayan Trump, "Bu durum, Hamas’ın esirleri serbest bırakmayacağını söylemesiyle başladı" dedi.

Hamas’a cumartesi günü saat 12.00’ye kadar süre verdiğini hatırlatan Trump, "Sonra hiçbir şey duymadık. İki gün önce aniden 'Hayır, esirleri serbest bırakmaya karar verdik' dediler. Bence tüm esirleri serbest bırakmalılar" ifadelerini kullandı.

Trump: Ateşkesin iptali ve kıyamet kopabilir

Trump, daha önce yaptığı açıklamada Hamas’ın elindeki tüm esirlerin cumartesi günü saat 12.00’ye kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal olabileceğini söyledi.

Trump, "Hepsi, parça parça değil, iki, bir, üç, dört veya iki değil, cumartesi günü saat 12.00’ye kadar iade edilmezlerse, işte o zaman kıyametin kopacağını söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

Sürecin nasıl ilerleyeceği ve Hamas’ın bu açıklamalara nasıl yanıt vereceği merakla bekleniyor.