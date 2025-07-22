Gazze'de son 24 saatte 15 Filistinli açlıktan hayatını kaybetti

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'nde tedavi gören 32 yaşındaki özel gereksinimli Rahil Muhammed Rusrus yaşamını yitirdi.

Rahil'in babası Rahim, kızının 1 aydır yetersiz beslenme ve dehidrasyon sorunu yaşadığını ve 50 kilodan 25 kiloya kadar düştüğünü dile getirdi.

Acılı baba, "Kızıma son olarak ıslanmış mercimek suyundan 2 kaşık içirdim, dünyada yediği son yemek buydu" dedi.

Kurşunlardan kurtulan açlığın pençesinden kurtulamıyor

Rahil'in kendisi gibi özel ihtiyaç sahibi bir kardeşinin de daha önce İsrail kurşunlarının hedefi olduğunu anlatan baba, "Dört çocuğumdan biri açlıktan öldü, biri İsrail saldırısında öldü. Kalan 2 çocuğum da down sendromlu. Onları da kaybetmekten korkuyorum. Artık çocuklarımın sadece saldırılarda ölmesinden değil, açlıktan ölmesinden de korkar oldum." diye konuştu.

"Dünya bize sırtını döndü, gözlerini kapadı. Kimse halimizi görmüyor." diyerek dünyaya sitem eden Gazzeli baba, "Biz barışsever bir milletiz, savaş istemiyoruz. İnsani yardımların girmesini ve insan gibi yaşamayı istiyoruz. Ürdünlü, Mısırlı ya da herhangi milletten bir çocuk Filistinli çocuklardan daha kıymetli değil." diye konuştu.

Biri bebek 2 çocuk yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde henüz 40 günlük olan Yusuf Muhammed es-Safedi, açlık, yetersiz beslenme ve bebek maması bulunmadığı için yaşamını yitirdi.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde açlık ve yetersiz beslenme sebebiyle Abdulhamid el-Ğalban isimli Filistinli çocuk hayatını kaybetti.

Sağlık alanından kaynaklar, Gazze genelindeki hastanelere her yaştan yüzlerce kişinin şiddetli açlık ve yetersiz beslenme şikayetiyle geldiği, 17 bin çocuğun şiddetli yetersiz beslenmeden sıkıntı çektiğini belirtti.