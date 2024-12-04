Gazze'de son durum: İsrail saldırılarında 44 bin 532 can kaybı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 425 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Buna göre İsrail'in son 24 saatteki üç katliamında 30 kişi hayatını kaybederken, 84 kişi de yaralandı.

7 Ekim 2023'ten bugüne saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 44 bin 532'ye, yaralı sayısının da 105 bin 538'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.