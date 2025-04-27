Gazze’de temel gıda fiyatları yüzde 527 yükseldi

Gazze Ticaret ve Sanayi Odası, İsrail'in bölgeye ürün girişini engellemesi ve uyguladığı abluka nedeniyle Gazze Şeridi'nde ekonomik sistemin tamamen çöktüğünü, temel gıda maddelerinde fiyatların yüzde 527 oranında arttığını açıkladı.

Yazılı açıklamada, İsrail’in özel sektöre ait tırların bölgeye girişine izin vermemeye devam ettiği belirtilerek, bunun Gazze'deki ekonomik hayatı neredeyse tamamen durma noktasına getirdiği ifade edildi.

"Açlık ve susuzluk silah olarak kullanılıyor"

İsrail'in uzun yıllardır sürdürdüğü abluka nedeniyle Gazze ekonomisinin büyük bir felaket yaşadığı vurgulanırken, halkın açlık ve susuzlukla karşı karşıya bırakıldığı belirtildi. Açıklamada, "İsrail, sivillere karşı aç ve susuz bırakmayı bir silah olarak kullanıyor" ifadeleri kullanıldı.

Gazze'deki mevcut durumun, uzun vadeli toplumsal ve insani bir felakete işaret ettiği uyarısında bulunulurken, yaşananların uluslararası hukuk ve sözleşmelere aykırı sistematik bir toplu cezalandırma niteliği taşıdığına dikkat çekildi.

Gazze'deki insani kriz derinleşiyor

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze'ye insani yardımların girişini durdurdu.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, 2,3 milyon nüfuslu bölgede yaklaşık 2 milyon kişinin yerinden edildiği, sivil altyapı ve hastanelerin hedef alındığı belirtildi. Gazze’ye su ve elektrik tedarikinin kesilmesi, sınır kapılarının kapalı tutulması ise bölgedeki insani krizi daha da derinleştiriyor.

Öte yandan, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı İsrail ordusu saldırılarını yeniden başlattı. Bu tarihten sonra çoğunluğu kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan 2 bin 151 Filistinli hayatını kaybederken, 5 bin 598 kişi yaralandı.

7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarda ise Gazze'de yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 52 bin 243’e, yaralıların sayısının ise 117 bin 639’a yükseldiği bildirildi.