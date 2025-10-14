Gazze'de yeniden inşa süreci başladı! Sağlık sistemi 7 milyar dolara mal olacak

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından, Gazze Şeridi'nde savaşın bıraktığı yıkımın giderilmesi için ilk somut adımlar atılmaya başlandı. Gazze Belediyesi, ateşkesin beşinci gününde, halkın evlerine dönüşünü sağlamak ve acil durum ekiplerine ulaşım imkânı tanımak amacıyla enkaz kaldırma ve yol açma çalışmalarına başladı.

Şehrin yüzde 90'ı tamamen kullanılamaz halde

Belediye tarafından yapılan açıklamada, İsrail saldırıları sonucu şehrin sokaklarının yaklaşık yüzde 90'ının tamamen veya kısmen kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Yetkililer, yaklaşık 50 milyon tonluk molozun kaldırılması gerektiğini, bu nedenle ana yolların yeniden açılmasının öncelikli hedef olduğunu bildirdii.

Şu anda 20 sokakta çalışmaların sürdüğü, ancak bazı bölgelerde koşulların zorluğu nedeniyle ekiplerin ilerlemekte güçlük çektiği ifade edildi.

"Enkazın tepesinde yaşayacağım"

Çalışmalar sırasında Katar bayraklı buldozerlerin görev aldığı görüldü. Şucaiyye Mahallesi sakini Ahmad Harb, evine dönebilmenin mutluluğunu dile getirerek, "Katar'a ve sokaklardaki enkazın kaldırılmasıyla yolların açılmasında katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Şucaiyye'ye geri döndüğüm için çok mutluyum. Evime geri döneceğim ve enkazın tepesinde yaşayacağım. Önemli olan güven ve barış içinde yaşamak" dedi.

Çalışmalarda görev yapan buldozer operatörü Ashraf Radwan ise, "Şucaiyye Mahallesi ile El-Shaaf bölgesindeki vatandaşların evlerine dönebilmesi için bugün enkaz kaldırma ve yolları açma çalışmalarına başladık. Halkın hayatını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz ve tüm enkazlar kaldırılana kadar da çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sağlık sistemi yaklaşık 7 milyar dolara mal olacak

Birleşmiş Milletler'in uydu verilerine dayanan raporuna göre, Gazze'deki yapıların yaklaşık %83'ü hasar gördü, 17 bin 734 bina tamamen yıkıldı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise, bölgedeki sağlık sisteminin yeniden yapılandırılmasının yaklaşık 7 milyar dolara mal olacağını öngörüyor.