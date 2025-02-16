Gazze'deki saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 48 bin 271'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından ateşkesin 27. gününde yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralı sayısına ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte hastanelere 7 kişinin cansız bedeni ile 5 yaralının ulaştığı aktarıldı. Hayatını kaybedenlerin 6'sının enkaz altından çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybeden ve cenazesi hastanelere ulaştırılan Filistinlilerin sayısının 48 bin 271'e, yaralı sayısının da 111 bin 693'e çıktığı belirtildi.

Enkaz altında ve yol kenarlarında hâlâ çok sayıda cenazenin bulunduğu ancak ambulans ve sivil savunma ekiplerinin onlara ulaşamadığı ifade edildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, 2 Şubat'ta yaptığı açıklamada, 14 binden fazla Filistinlinin enkaz altında kaybolduğunu söylemişti.