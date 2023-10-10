Gazze'den artık sivillere çıkış yok!

Hamas militanları 7 Ekim sabahı İsrail'in güneyine sızarak çok sayıda askeri ve sivili öldürmüştü, İsrail de buna karşılık Gazze'ye hava saldırısı düzenlemişti. Her iki taraftan da çok sayıda kişi ölürken, 'tam abluka'ya alınan Gazze'ye kara harekatının eli kulağında.

İsrail ordusunun yabancı basınla iletişimden sorumlu sözcüsü Yarbay Richard Hecht, basın toplantısında "(Gazze ile Mısır arasındaki) Refah geçişinin hâlâ açık olduğunu biliyorum. Çıkabilen herkese çıkmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

Refah Sınır Kapısı, Gazze'den dış dünyaya açılan nadir sınır kapılarından biri. Mısır'dan açılan gizli tünellerle Gazze'ye sıklıkla ihtiyaç malzemeleri de sevk ediliyor.

Açıklamadan kısa süre sonra sınır kapısının kapandığı duyuruldu.