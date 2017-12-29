Gazze'den İsrail'e roket saldırısı

29 Aralık 2017

Gazze'den İsrail'in güneyine atılan bir roketin, Şaar Hanegev bölgesinde bir binaya isabet ettiği açıklandı. Olayda can kaybı yaşanmadığı, ancak maddi hasar oluştuğu bildirildi.

Haaretz gazetesi, saldırı sırasında bölgede Gazze'de 2014'teki savaşta ölen bir İsrail askeri için anma töreni düzenlendiğini yazdı.

2 roket düşürüldü

İsrail ordusu, Gazze'den atılan 2 roketi ise düşürdüğünü duyurdu.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada "Birkaç dakika önce Şaar Hanegev ve Sdot Negev bölge konseylerinde sirenler duyuldu. Gazze'den 3 roket atışı yapıldı. Demir Kubbe hava savunma sistemi 2 roketi vurdu" denildi.

İsrail'den misilleme

Saldırıya İsrail'den misilleme geldi.

‪İsrail ordusundan yapılan açıklamada, orduya ait bir savaş uçağı ve tankın Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Hamas'a ait iki hedefi vurduğu belirtildi.