Gazzeli yetkililer: İsrail Şifa Hastanesi'nin ameliyathanesini hedef aldı

Hamas militanlarının 7 Ekim'de İsrail'e saldırmasının ardından savaş uçakları Gazze Şeridi'ni vurmaya başlamış, daha sonra da askerler ve tanklar bölgeye girerek kara harekatına başlamıştı.

İsrail savaş uçakları her gün neredeyse 24 saat boyunca Gazze'yi bombalamayı sürdürüyor. İsrailli yetkililer Hamas hedeflerini vurduklarını söylerken, bölgedeki kaynaklar okul ve hastanelerin de hedef alındığını gördüklerini belirtiyor.

Gazze’deki İçişleri Bakanlığı, bugünkü açıklamasında, İsrail savaş uçaklarının Gazze’deki Şifa Hastanesi'nin ameliyathane bölümünü vurduğunu kaydetti.

Gazze'deki Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, ilerleyen dakikalarda "Şifa Hastanesi'nde yoğun bakımda tutulan 39 bebek oksijen yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti" açıklamasını yaptı.

Ancak Filistin Sağlık Bakanlığı daha sonra bu açıklamayı düzeltti.

Bakanlık sonraki açıklamasında ifadeleri, “Şifa Hastanesinde yoğun bakımda tutulan 39 bebeğin oksijen yetersizliği nedeniyle hayati tehlike altında olduğu, 1 bebeğin ise söz konusu sorun nedeniyle hayatını kaybettiği, hastanelere yakıt götürülmemesi halinde ise geri kalanlar için bunun ölüm cezası olacağı” şeklinde düzeltti.