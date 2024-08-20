Gazzelilere vize konusu ikinci kez Avustralya gündeminde

Muhalefetin, hükümetin vize politikasını eleştirmesi üzerine Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, "sürece her zaman dahil olan güvenlik birimlerine güvendiğini" söyledi ve "Muhalefet liderine Refah sınır kapısının İsrail ve Mısır yetkilileri tarafından kontrol edildiğini hatırlatmak isterim. Burada neler olduğu konusunda açık olalım" ifadelerini kullandı.

"Refah sınır kapısının uzun zamandır kapalı olduğunun" altını çizen Albanese, "İnsanların dışarı çıkmasına izin vermiyorlar" diye konuştu. Albanese, Gazze'den gelen Filistinlilere güvenlik soruşturması yapılmadan vize verilmemesi çağrısında bulunan muhalefetteki Liberal Parti lideri Peter Dutton'ın "korku duygusu uyandırdığını" belirtmişti.

Dutton'ın Filistinliler hakkındaki yofumu tepki çekmişti

Muhalefetteki Liberal Parti lideri Dutton, verdiği bir mülakatta Gazze'ye işaret ederek "Bu aşamada, insanların o savaş bölgesinden gelmelerini doğru bulmuyorum" demiş, "Bu, bizim ulusal güvenliğimizi riske atıyor" iddiasında bulunmuştu. Dutton'ın açıklamalarına tepki gösteren Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, muhalefet liderinin, açıklamalarıyla 'yine ayrıştırmayı hedeflediğini' söylemişti.

Avustralya'daki resmi verilere göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin vatandaşlarınca yapılan yaklaşık 10 bin vize başvurusunun yalnızca 2 bin 922'si kabul görürken, vize verilenlerin yaklaşık 1300'ü ülkeye girdi.