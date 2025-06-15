Gazze'ye 4 gün aradan sonra yeniden internet ve iletişim hizmeti sağlandı

Filistin Telekomünikasyon Şirketi, yaptığı yazılı açıklamada, bakım ekiplerinin son birkaç gündür saldırıların neden olduğu hat hasarlarını onarmak için çalıştığı ifade edildi.

Açıklamada, internet ve iletişim hizmetinin 4 günün ardından yeniden başladığı kaydedildi.

Şirket, 11 Haziran'daki açıklamasında, İsrail saldırıları sonucu sabit internet ve iletişim hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurmuştu.