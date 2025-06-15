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Gazze'ye 4 gün aradan sonra yeniden internet ve iletişim hizmeti sağlandı

İsrail'in altyapıyı hedef alan saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde 4 gündür süren internet kesintisinin sona erdiği belirtildi.

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Gazze'ye 4 gün aradan sonra yeniden internet ve iletişim hizmeti sağlandı
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Filistin Telekomünikasyon Şirketi, yaptığı yazılı açıklamada, bakım ekiplerinin son birkaç gündür saldırıların neden olduğu hat hasarlarını onarmak için çalıştığı ifade edildi.

Açıklamada, internet ve iletişim hizmetinin 4 günün ardından yeniden başladığı kaydedildi.

Şirket, 11 Haziran'daki açıklamasında, İsrail saldırıları sonucu sabit internet ve iletişim hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurmuştu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA