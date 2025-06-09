Gazze'ye insani yardım İsrail baskınına uğradı: "Madleen" gemisine el konuldu, aktivistler kaçırıldı

İsrail ablukasındaki Gazze'ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonuna (Freedom Flotilla Coalition-FFF) ait "Madleen" isimli gemi daha yola çıkar çıkmaz Tel Aviv yönetimi tarafından tehdit edilmişti. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, geminin Gazze'ye ulaşamayacağını bildirmiş, 'geri dönün' demişti.

Orduya geminin durdurulması için "ne gerekiyorsa yapma" talimatı da veren Katz'ın ardından, internet karatması da başaltılmıştı.

Uluslarası kamuoyu Madleen'e saldırının açıkça hukuk ihlali olacağını savunurken, İsrail ise Madleen'e izin verilmesi durumunda Gazze'ye filo akını başlayacağını savundu.

Madleen'e baskın!

03.15 1 Haziran'da yola çıkan ve 12 aktivistin bulunduğu gemi ile irtibat kesildi. Özgürlük Filosu Koalisyonu, İsrail ordusu'nun Madleen'e müdahale ettiğini bildirerek, "Madleen ile irtibat kesildi. İsrail ordusu gemiye çıktı. Madleen gemisindeki gönüllüler, İsrail ordusu tarafından kaçırıldı" dedi.

Aktivistler ülkelerine gönderilecek

05.19 İsrail, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Madleen gemisinin İsrail'e götürüldüğünü ve gemideki aktivistlerin ülkelerine gönderileceğini duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, geminin Gazze Şeridi'ne yaklaşık 185 kilometre uzaklıkta alıkonduğu bildirildi. Gözaltı anlarına ilişkin bir video da paylaşılırken videoda, aktivistlerin durumlarının iyi olduğu görüldü.

Gemide kimler var?

Gemide, Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad olmak üzere 12 kişi bulunuyor.

2,3 milyon Filistinli insani bir felaketle mücadele ediyor

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana şiddetli saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, hastane, okul ve yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları da hedef alıyor. İsrail'in, Gazze'ye ilaç ve insani yardım girişini kısıtlayan ablukası nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon Filistinli insani bir felaketle mücadele ediyor. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 55 bin Filistinli hayatını kaybetti ve 126 bin kişi yaralandı.