Gazze'ye yardım için kurulan iskele gerçekten bir 'fiyasko' mu?

Raporda, USAID çalışanlarının Biden'a, geçici liman projesinin zor olacağına dair endişelerini dile getirdiği ancak endişelerin göz ardı ettiği kaydedildi. Raporda, Müşterek Kıyı Lojistik Mekanizması (JLOTS) olarak bilinen limanın kullanılmasının, "Ajansın, Gazze'ye yardım ulaştırmak için daha etkili ve kanıtlanmış yöntemler olarak görülen kara geçişlerinin açılmasına yönelik savunuculuğunu azaltacağı" yönündeki endişelerini ilettiği belirtildi.

WFP koşulları göz ardı edildi

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) yetkililerinin yüzer iskele kurulmasına ilişkin bazı ön koşullarının bulunduğu aktarılan raporda, bu koşullardan birinin, iskelenin Gazze'nin kuzeyinde kurulması olduğuna işaret edildi. Raporda, ancak Pentagon'un bu koşula rağmen yüzer limanı Gazze Şeridi'ndeki kıyının orta bölgelerine kurduğu ifade edildi.

Projenin başarısızlığında dış faktörlerin de payı olduğu savunulan raporda, "ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve İsrail'in güvenlik 'gereksinimlerinin', Ajansın iskele üzerinden Gazze'ye gıda ve diğer yardımları ulaştırma çabalarının önüne geçtiği" kaydedildi.

Yüzer iskele eleştirilere maruz kalmıştı

ABD Başkanı Joe Biden, 7 Mart'ta yardım için bölgeye yüzer iskele kurulacağını duyurmuştu. Yüzer iskelenin kurulumu iki aydan fazla sürerek 17 Mayıs'ta bitirilmişti. Ancak 25 Mayıs'ta çıkan fırtına sonucu yüzer iskele parçalara ayrılmış, 'fiyasko' eleştirileri altında İsrail'de yapılan onarımdan sonra 7 Haziran'da tekrar yerine kurulmuştu.

Pentagon, ilk olarak 320 milyon dolar harcandığı açıklanan Gazze'deki yüzer iskelenin toplam maliyetinin, ikinci kurulum için tamiri dahil yaklaşık 230 milyon dolar olarak yeniden belirlendiğini duyurmuştu. Bu süre içinde yüzer iskele deniz şartları nedeniyle sık sık kullanılamaz hale gelmiş, yerinden çıkarılarak İsrail'in Aşdod Limanı'nda tutulmuştu. Pentagon, 17 Temmuz'da İsrail'in kara yolu ile geçişlere izin vermemesi nedeniyle insani yardımları Filistinlilere ulaştırmak amacıyla ABD'nin Gazze sahiline mayıs ortasında kurduğu yüzer iskelenin görevini tamamladığını duyurmuştu.