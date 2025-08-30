Gazze'yi hem bombalarla hem açlıkla vuruyorlar

İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana savunmasız sivillere bombalar yağdırdığı Gazze Şeridi’nde açlığı da bir silah olarak kullanıyor.

İsrail güçlerinin ablukaya aldığı ve insani yardım geçişlerini kısıtladığı Gazze Şeridi’nde bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte 3’ü çocuk 10 sivilin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Bölgede aynı nedenle ölenlerin toplam sayısının da aktarıldığı açıklamada, "Böylece 124'ü çocuk olmak üzere açlık ve yetersiz beslenmeden ölenlerin toplam sayısı 332'ye ulaştı. BM destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması’nın (IPC) 22 Ağustos 2025'te Gazze Şeridi'nde kıtlık ilan etmesinden bu yana, 9 çocuk dahil olmak üzere 54 ölüm kaydedildi" ifadeleri kullanıldı.