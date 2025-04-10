Gece kulübü faciasında tablo ağırlaşıyor! Dominik'te ölü sayısı 184'e çıktı
Karayipler ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde 'Jet Set' isimli eğlence mekanının çatısı 8 Nisan'da, içeride 300'e yakın müşterinin bulunduğu sırada çökmüştü. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü olay yerinde yetkililerin yaptığı açıklamaya göre ölü sayısı 184'e ulaştı.
Karayipler ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nin Acil Durum Operasyon Merkezi (COE) Direktörü Juan Manuel Mendez, Santo Domingo'da bulunan "Jet Set" isimli eğlence mekanındaki olaya ilişkin yeni bilgileri paylaştı.
Mendez, tavanı çöken eğlence mekanındaki ölü sayısının 184'e çıktığını açıkladı. Arama kurtarma çalışmaları henüz sonlanmazken kazanın sebebine ilişkin soruşturma sürüyor.
3 günlük yas...
Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader, felaketin ardından üç günlük yas ilan etmişti. Hayatını kaybedenler arasında, kaza anında sahnede şarkı söyleyen sanatçı Rubby Perez ve Amerikan Beyzbol Ligi'nin (MLB) eski oyuncusu Octavio Dotel'in de olduğu belirtilmişti.