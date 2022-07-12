Geçim krizi 20 yıllık iktidarı devirdi

Binlerce göstericinin aylardır devam eden gösterilerinin ardından Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa’nın da çarşamba günü istifa edeceği ve 20 Temmuz’da parlamentonun yeni bir devlet başkanı seçeceği duyuruldu. Başkanın kardeşinin ülkeden çıkışına izin verilmedi Ülkenin göçmenlik ofisi, devlet başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın erkek kardeşi ve eski maliye bakanı Basil Rajapaksa’nın ülkeden çıkışını durdurduğunu duyurdu.



ABD vatandaşlığı da bulunan Basil Rajapaksa, Nisan 2022’de sokak gösterilerinin ardından istifa etmiş, haziranda ise meclisteki koltuğundan ayrılmıştı. Ekonominin ‘resmen çöktüğü’ geçtiğimiz haftalarda maliye bakanlığı tarafından da duyurulan ülkede gelirleri erimeye devam eden halk, devlet başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın, Mayıs 2022’de gösteriler nedeniyle istifa eden eski başbakanın (Gotabaya’nın da erkek kardeşi) konutlarını ve ülkenin merkez bankasını bastı.



Yakıt, gıda ve diğer temel ihtiyaçları alamayacak duruma gelen Sri Lanka’da göstericilerin tepkileri üzerine iktidarın önemli koltuklarında yer alan Rajapaksa ailesi bireyleri geçtiğimiz aylarda istifa etmiş ve aile dışından Ranil Wickremensinghe başbakanlığa getirilmişti.



Göstericilerin konutunu ateşe vermesi üzerine Başbakan Ranil Wickremensinghe de önceki gün istifasını duyurdu. Ülkenin ana muhalefet partisi, parti lideri Sajith Premadasa’yı - suikastle öldürülen eski devlet başkanının oğlu - cumhurbaşkanlığı için aday olarak gösterdi. İktidar partisinin ismi TSİ 17:21 itibariyle belli değildi.