"Gelecekteki olası değişiklikler dönem bütçesine göre ayarlanacak"

07 Ağustos 2020

Boston Fed Başkanı Eric Rosengren yaptığı açıklamada, gelecekte yapılacak tüm olası değişikliklerin dönem bütçesine göre ayarlanacağını belirtti ve başta orta büyüklükteki bankalar olmak üzere kredilerde kayda değer bir artış görüldüğünü söyledi.

Kimi ekonomik olarak iyi durumda olan işletmelerin daha ucuz maliyetle kredi alabileceklerini ifade eden Rosengren bu imkanın Ana Cadde Kredi Programı'nda bulunmadığını hatırlattı.

Rosengren ayrıca Ana Cadde Kredi Programı'na açıklandığı haziran ayı ortasından bu yana 509 mali kuruluşun başvurduğunu duyurdu.