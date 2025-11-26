Gelir artışı kâr getirmedi: HP binlerce çalışanla yolları ayıracak

HP, 2025 mali yılının dördüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, çeyrek gelirinin 14,6 milyar dolara yükseldiğini bildirdi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2’lik artışa işaret ediyor. Ancak GAAP net kâr yüzde 12 gerileyerek 800 milyon dolara, seyreltilmiş hisse başına GAAP kârı ise yüzde 10 düşüşle 0,84 dolara indi.

HP’nin 2025 mali yılı toplam net geliri 55,3 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu tutar yıllık bazda yüzde 3,2 artış anlamına gelirken, net kâr yüzde 9 azalarak 2,5 milyar dolara düştü. Seyreltilmiş hisse başına yıllık kâr da yüzde 6 gerileyerek 2,65 dolar seviyesinde gerçekleşti.

Dünya genelinde iş gücü azaltımı kararı

Şirket, operasyonlarını sadeleştirme ve yapay zekâyı ürün geliştirme süreçlerine daha güçlü şekilde entegre etme hedefi doğrultusunda büyük bir işten çıkarma planını duyurdu. Buna göre HP, 2028 mali yılına kadar dünya genelinde 4 bin ila 6 bin çalışanıyla yollarını ayırmayı planlıyor. CEO Enrique Lores, işten çıkarmaların ürün geliştirme, iç operasyonlar ve müşteri destek ekiplerini kapsayacağını belirtti.

Söz konusu yeniden yapılanma programı ile üç yıl içinde toplam 1 milyar dolar tasarruf edilmesi bekleniyor. HP, şubat ayında açıkladığı önceki plan kapsamında 1000 ila 2 bin çalışanını işten çıkarmıştı.