Gelişmiş dünyanın kara çeyreği

31 Ağustos 2020

HİLAL SARI

Gelişmiş ekonomiler, COVID-19 pandemisinin yayılmasını önleyici tedbirler ve tüketicilerin endişelerinin devam etmesi sonucu 2020 yılının ikinci çeyreğinde rekor daralma bekliyor. Öncü verilere göre ABD, İngiltere, Euro Bölgesi, Almanya, Fransa, Japonya ve Kanada’da küresel finansal krize göre çok daha sert daralmalar kaydedilirken, Çin, yüzde 2,3’lük 2. çeyrek GSYH verisiyle pandemide büyüme kaydeden ilk ekonomi olarak öne çıkıyor.

Almanya harcama şampiyonu

Euro Bölgesi’nin lokomotifi Almanya ekonomisi ikinci çeyrekte tüketici harcamalarının, yatırımların ve ihracatın COVID-19’la büyük darbe alması sonucu yıllık bazda yüzde 11,3 daraldı. 2. çeyrek tüketici harcamaları yüzde 10,9 düşerken, yatırımlar yüzde 19,6, ihracat yüzde 20,3 düştü. Uzun yıllar kemer sıkma politikalarının meşalesini taşıyan Almanya’da ikinci çeyrek yükselen tek şey ise COVID-19 programları içeren devlet harcamaları oldu. Sanayi ve hizmetlerden gelen hareketlenme sinyalleri sonrası hükümetin 10 Eylül’de açıklayacağı büyüme beklentilerinde 2020 için daha önce yüzde 6,3 olarak açıklanan tahminin yüzde 6’ya revize edilebileceği belirtiliyor.

Fransa'da tasarruflar 100 milyar Euro'ya koşuyor

En sıkı karantinaların uygulandığı Fransa’da ekonomi ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 19 daraldı. Resmi istatistik kurumu INSEE verilerine göre şirket kâr marjları 1983’ten bu yana en düşük düzey olan yüzde 26’ya geriledi. Tüketici harcamalarında haziranda görülen yüzde 10,3’lük artış, temmuzda yüzde 0,5’le yavaşladı. Ülkede bu yıl 100 milyar Euro’ya ulaşması beklenen tasarruflar GSYH’nin yüzde 4’üne denk geliyor ve Fransız basınına göre hükümetin bu tasarrufların harcanmasını teşvik etmesi bekleniyor.

Turizm gelirleri GSYH’sinin %12’sini oluşturan İspanya ikinci çeyrekte yıllık bazda %22,1 daralırken, İtalya için bu verinin yüzde 17,3’lük daralma olması öngörülüyor.

2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 20,4, bir yıl öncesine göre yüzde 21,7 daralan İngiltere’de ise hükümetin vergi artışlarıyla açılan bütçe açıklarına çare arama yoluna gideceği öne sürülüyor. İki İngiliz gazete İngiltere’de Hazine Bakanlığı’nın kamu maliyesindeki büyük delikleri kapatabilmek için vergi artışı hazırlığında olduğunu yazdı. Sunday Telegraph’a göre 20 milyar sterlin (26,7 milyar dolar), The Sunday Times’a göre servet, şirket, emeklilik ve dış yardımlara getirilen vergilerle 30 milyar sterlin kaynak yaratılması planlanıyor.

İkinci çeyrekte en sert daralan gelişmiş ekonomi yıllık yüzde 38,7’lik küçülme verisi ile Kanada oldu. Haziranda beklentilerin üzerinde gelen aylık yüzde 5,6’lık büyüme uzmanlarca petrol ihracatçısı Kanada’nın üçüncü çeyrekte rekor bir büyüme kaydedebileceğine işaret ediyor. Başbakan Shinzo Abe’nin istifa ettiği Japonya’da ise ekonomi ikinci çeyrekte yüzde 27,8 daralmıştı.





Avrupa, çalışanı daha iyi korudu



İşsizlik, kısa çalışma ödeneği programları sayesinde Avrupa'da ABD'deki kadar artmadı. Pimco'ya göre Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'da tüm çalışanların neredeyse çeyreği mayıs ayında kaybettikleri gelirlerin yüzde 60 ila 85'ini devletten aldı. İşsizlik ABD'de mayısta yüzde 15'le zirve yaptıktan sonra yüzde 10'a gerilerken, Avrupa'da yüzde 10'un altında seyrediyor.