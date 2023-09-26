Gelişmişlik düzeyi yüksek AB ülkelerinde ev sahipliği oranı düşüyor

Ev sahipliği oranı Almanya'da yüzde 49.1, Avusturya'da yüzde 54.2, Danimarka'da ise yüzde 59.2 seviyelerinde bulunuyor.Aynı oran Hırvatistan'da yüzde 90.5, Macaristan'da yüzde 91.7, Slovakya'da yüzde 92.9, Romanya'da ise yüzde 95.3. Avrupa Birliği'nde nüfusun yüzde 43.8'i ipotek veya konut kredisi olmadan borçsuz olarak sahibi tarafından kullanılan bir konutta yaşıyor.

Bu oran, AB üyesi olan 10 ülkede yüzde 60'ın üzerinde seyrediyor. Borçsuz ev sahipliği oranı en yüksek yüzde 93.9 ile Romanya'da bulunurken; Hırvatistan yüzde 82.8, Bulgaristan yüzde 82.6 ile Romanya'yı takip ediyor. Buna karşılık, AB nüfusunun yüzde 30.1'i ise kiralık konutlarda yaşıyor. Almanya yüzde 50.9 ile kiracı oranı en yüksek ülke...

Onu yüzde 45.8 ile Avusturya, yüzde 40.8 ile Danimarka, yüzde 35.3 ile Fransa izliyor. Cushman & Wakefield I TR International Yönetim Kurulu Başkanı Tuğra Gönden, AB ülkelerindeki büyükşehirlerde, genellikle merkezi konumlardaki konut maliyetlerinin oldukça yüksek olduğunu kaydetti: "Sınırlı konut ve arsa arzı ile kentsel bölgelerde daha fazla insanın yaşamak istemesi, konut fiyatlarının da artışına neden oluyor.

Bu durum konut sahipliği oranlarına da yansıyor ve insanların konut satın almak yerine kiralık konutlara yönelmelerine neden oluyor. Ayrıca bu talep artışı hem satılık hem de kiralık konut fiyatlarının yükselmesine neden olarak bu kısır döngünün devam etmesine sebep oluyor." "Gelişmiş Avrupa ülkelerinde konut krizi derinleşti. Almanya'da konut krizi derinleşiyor ve göçmenlerin ülkeye gelmesi bu durumu daha da karmaşık hale getiriyor.

Özellikle büyük şehirlerden biri olan Berlin gibi Almanya'nın büyük metropollerinde bu sorun daha fazla hissediliyor. Artan inşaat maliyetleri, yükselen faiz oranları ve mülteci akını nedeniyle ülkede konut açığı son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Ukrayna-Rusya Savaşı sonrasında Almanya'ya gelen Ukraynalıların talebi, ilave 200 bin konut ihtiyacına sebep oldu. ” “Fransa'da da benzer konut krizi sorunları yaşanıyor. Fransız hane halklarının aylık harcamalarının büyük bir kısmını kira giderleri oluşturuyor. Başkent Paris gibi merkezi bölgelerde konut fiyatlarının artması, konut arayanları şehir merkezlerinden uzaklaştırmakta ve aynı zamanda kiralık konut bulma sürecini uzatmakta."

"Abbe Pierre Vakfı'nın raporuna göre, 2022 itibarıyla Fransa'da 4.15 milyon kişi barınma sorunuyla karşı karşıya veya insanlık dışı koşullarda yaşıyor. Bu konut arzı sorunlarının ardından Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, vatandaşların konutlara daha kolay erişebilmelerini sağlamak için bankalarla işbirliği yaparak kredilere daha kolay erişim sağlamayı ve 0 faizle kredi imkanları sunmayı planladığını açıkladı."