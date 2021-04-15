Gemiler geçmeyecek: ABD Rusya hattında sular duruluyor

ABD ve Rusya arasında suların durulduğunun bir işareti de ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gelecek haftalarda çeşitli konularda görüş alışverişi yapmak için bir araya gelmeyi teklif ettiğini açıklaması oldu.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ise ABD'nin Rusya'yla 'dengeli ve öngörülebilir bir ilişki' tercih ettiğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise teklifin üzerinde düşünülmesi gerektiğini ve savaş gemilerini Karadeniz’e göndermekten vazgeçilmesinin bölgedeki durumun normale dönmesine katkı sunacağını söylemek için henüz erken olduğunu söyledi ve resmi açıklamanın beklendiğini belirtti.

Taraflar arasındaki yumuşamanın bir işareti de Putin’in, ABD’nin İkinci Dünya Savaşı sırasında Ödünç Verme ve Kiralama Yasası adı ile tarihe geçen müttefik destek programı çerçevesinde yapılan gıda, askeri araç, metal sevkiyatlarının Nazilere karşı kazanılan zaferde önemli bir rol oynadığını ifade ederek ABD’yi övmesi oldu.

Karadeniz'deki gerginliğe ilişkin açıklamalar yapan ve gemilerin geçmeyeceğinin “sözlü olarak teyit edildiğini” belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Türkiye'nin Karadeniz'in bir barış denizi olmasını istediğini, burada tüm kıyıdaş ülkelerin bir araya gelerek deniz yetki alanlarını belirleme konusunda mutabakata vardığını ifade etti.

Halihazırda Ukrayna-Rusya arasındaki gerginliğin, Karadeniz'in bir barış denizi olmasına gölge düşürdüğünü ifade eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu sorunun barışçıl yollardan çözülmesini desteklediğinin altını çizdi. ABD gemilerinin Boğazlardan geçişini iptal etmesine ilişkin ise Çavuşoğlu, ABD'nin bunu sözlü olarak Türkiye'ye bildirdiğini, henüz yazılı bir notanın gelmediğini ifade etti. Çavuşoğlu, "Biz yumuşamadan memnunuz. Gerginlikten herkes etkilenir. Ama burada diplomasi yoluyla adımlar atılırsa, bu adımlara katkı sağlamaya hazırız "dedi.