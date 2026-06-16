General Motors ABD savunma sanayii için üretime geçiyor

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General Motors, savunma yüklenicisi Lockheed Martin şirketinin silah sistemleri için parça üretmek amacıyla görüşmeler yürütüyor. Wall Street Journal gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre iki şirket mühimmat üretimini artırmayı hedefliyor. Planlanan düzenleme kapsamında ABD'li otomotiv devi sıkça kullanılan askeri bileşenleri imal edecek.

General Motors yeni tedarik zincirine giriyor

Taraflar General Motors şirketinin hangi spesifik parçaları tedarik edebileceğini müzakere etmeye devam ediyor. Şirketler henüz nihai bir anlaşmaya varmadı ve mevcut şartlar esneklik barındırıyor. Ukrayna ve İran merkezli küresel çatışmalar nedeniyle ABD askeri stokları ciddi seviyede geriledi. Gelişmeler karşısında Pentagon imalat süreçlerini hızlandırmak amacıyla adımlar atıyor.

Savunma sanayiinde büyüme adımları

Trump yönetimi savunma üreticilerine baskıyı artırırken geleneksel olmayan aktörleri de tedarik zincirine dahil etmeyi planlıyor. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mary Barra, otomotiv üreticisinin askeri alandaki rolünü genişletmek üzere Trump yönetimi yetkilileriyle özel görüşmeler gerçekleştirdi.

Otomotiv üreticisi henüz yolun başındaki askeri iş hacmini bu ortaklık sayesinde hızla büyütmeyi amaçlıyor. Gelişmelerin ardından New York borsasında işlem gören General Motors hisseleri yüzde 3,15 değer kazanırken Lockheed Martin hisseleri yüzde 1,85 oranında geriledi.