Gerekli imza sayısına ulaşıldı! İtalya'nın vatandaşlık yasası değişiyor mu?

İtalya'da bir süredir yabancıların ve çocuklarının vatandaşlık almasına ilişkin yasalarda reform yapılmasına dair tartışmalar kamuoyunda sürerken, muhalefetteki 'Daha Fazla Avrupa Partisi' ve bazı sivil toplum kuruluşlarının (STK) başlattığı girişimde önemli bir aşama kaydedildi. Yasa değişikliği için referandum talebi gerekli imza sayısına ulaştı.

Magi, konu ile ilgili açıklamasında, referandum istemek için gerekli sayı olan 500 bin imzayı, dosyalarını teslim edecekleri son tarihten önce topladıklarını belirtti. Ana muhalefet partisi Demokratik Parti (PD) lideri Elly Schlein da referandum talebi için imza verirken, vatandaşları son gününe kadar bu kampanyaya destek vermeye çağırdı.

Bahar aylarında sandıklar kurulacak mı?

Referanduma konu yasadaki değişiklik talebi, yabancıların İtalyan vatandaşlığı alması için halihazırda sağlaması gereken şartlardan olan 10 yıl kesintisiz ikamet etme şartının 5 yıla düşürülmesi teklifini içeriyor.

Toplanan imzalar referandum düzenlenmesi talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne sunulacak. Basındaki haberlere göre, yüksek mahkemenin Şubat 2025'te imzaları inceleyip, referandum yapılıp yapılmayacağını karara bağlaması bekleniyor. Anayasa Mahkemesi'nin referandum yapılmasına yeşil ışık yakması durumunda bahar aylarında sandıkların kurulabileceği belirtiliyor.

Başbakan Meloni konuya sıcak bakmıyor

Ülkede, vatandaşlık yasasının değişmesine yönelik referandum talebi için 500 bin imza toplanması, ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda bulunan Başbakan Giorgia Meloni'ye de soruldu.

Aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisinin (FdI) lideri ve sağ koalisyon hükümetinin Başbakanı Meloni, "10 yılın vatandaşlık almak için makul bir süre olduğuna ve İtalya'nın bu konuda çok iyi bir yasaya sahip olduğuna inanıyorum. Bu nedenle de bu yasayı değiştirmeye gerek görmüyorum. Ama referandum olursa, bu demokrasidir" değerlendirmesinde bulundu.