'Gergin' görüşme sonrası Zelenskiy'den Trump'a 'teşekkür'

ABD Başkanı Donald Trump, yardımcısı James David Vance ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bugün Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te kameralar önünde tartıştı.

Trump'ın Ukrayna liderini azarlayan bir üslupla konuşması dikkat çekti.

Gergin görüşmenin ardından Zelenskiy Beyaz Saray'dan resmi yetkililer eşlik etmeksizin ayrıldı. Ukrayna lideri, daha sonrasında sosyal medyadan açıklama yayınladı.

Thank you America, thank you for your support, thank you for this visit. Thank you @POTUS, Congress, and the American people.

Ukraine needs just and lasting peace, and we are working exactly for that.