Gerilim büyüyor: Harvard Üniversitesi’ne federal fon verilmeyecek

ABD’nin en köklü üniversitelerinden Harvard Üniversitesi ile Trump yönetimi arasındaki fon krizinde yeni bir aşamaya geçildi.

ABD Eğitim Bakanlığı, üniversiteye bir mektup göndererek hükümetin taleplerine uyulmadığı sürece mevcut fonların askıya alındığını ve gelecekteki tüm fonların dondurulduğunu bildirdi.

Eğitim Bakanından Harvard'a mektup

Ülkenin Eğitim Bakanı Linda McMahon, üniversiteye gönderdiği mektupta, üniversitenin kampüsteki antisemitizmle ilgili kaygıları, öğrencilerin ırkını göz önünde bulunduran okul politikalarını ve üniversitenin daha az sayıda muhafazakâr öğretim üyesi istihdam ederken "akademik mükemmellik" arayışından vazgeçtiğine dair yönetimden gelen şikâyetleri ele alınması gerektiğini bildirdi.

McMahon, "Bu mektup, Harvard'ın artık federal hükümetten fon talep etmemesi gerektiğini, çünkü hiçbirinin sağlanmayacağını bildirmek içindir" ifadelerini kullandı.

"Eşi benzeri görülmemiş ve uygunsuz bir kontrol"

Harvard tarafından yapılan açıklamada ise, McMahon’un mektubunun üniversite üzerinde "eşi benzeri görülmemiş ve uygunsuz bir kontrol" uygulayacak talepleri ikiye katladığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, hayat kurtaran araştırmalar için finansmanı "yasa dışı" olarak kesmeye yönelik yeni tehditlerde bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Harvard, Amerikalıları daha güvenli hale getiren araştırma ve inovasyonu engellemeyi amaçlayan yasa dışı hükümet aşırılıklarına karşı durmaya devam edecek" ifadesi kullanıldı.

Harvard Üniversitesi, hükümet tarafından verilen fonların kesilmesini engellemek için ABD Başkanı Donald Trump yönetimine dava açmıştı.