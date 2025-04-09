Gerilim tırmanıyor! Çin'den ABD'ye yeni misilleme!

ABD-Çin arasında başlayan ticaret savaşları gerilimi hızla tırmanıyor.

Çin, ABD'ye yönelik ek gümrük vergisini yüzde 84'e çıkardığını duyurdu. Kararın 10 Nisan'dan itibaren uygulanacağı belirtildi.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da, Çin'e yüzde 34'lük ek bir gümrük vergisi alacağını duyurmuştu. Bu kararla birlikte Çin'den gelen ürünlerden alınan toplam vergi yüzde 54'e çıkmıştı.

Çin hükümeti ise buna karşılık, 10 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere ABD ürünlerine yüzde 34 ek gümrük vergisi uygulanacağını açıklamıştı.

Beyaz Saray, Çin'in misilleme yapmayı sürdürmesi üzerine, Çin'den yapılacak ithalata uygulanacak ek tarifelerin 9 Nisan’dan itibaren yüzde 104 seviyesine yükseleceğini duyurmuştu.

Öte yandan Trump, gümrük tarifesi uygulayacağı ülkeleri karşılık vermemeleri konusunda uyarmıştı. Aksi takdirde, müzakere kapılarının kapanacağını ve tarifelerin yükseltileceği tehdidinde de bulunmuştu.