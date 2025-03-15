Gerilim tırmanıyor! Kanada, ABD ile yapılan milyar dolarlık anlaşmadan çekilebilir

Kanada Savunma Bakanı Bill Blair, ülkesinin, ABD'den F-35 savaş uçakları satın almak üzere imzaladığı 19 milyar dolar tutarındaki anlaşmadan çekilerek başka seçeneklere yönelebileceğini belirtti.

Kanada Yayın Kurumunun (CBC) haberine göre, Blair, Haziran 2023'te 88 adet F-35 savaş uçağının ABD'den satın alınması için imzalanan anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı.

Uçaklar alternatif kaynaklardan satın alınabilir

Blair, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelerle tehdit ettiği Kanada'nın, 19 milyar dolar tutarındaki anlaşmadan çekilerek, uçakları alternatif kaynaklardan satın almak gibi seçenekleri değerlendirdiğini ifade etti.

Parası ödenen ve 2026'da teslim edilmesi beklenen 16 adet F-35'i geri çevirmeyebileceğini söyleyen Blair, "Diğer alternatifleri ve savaş uçaklarının tamamının F-35 olup olmaması gerektiğini inceliyoruz." diye konuştu.

Blair, filonun geri kalanının, Avrupa firmalarından satın alınacak hava araçlarından oluşabileceğine kaydederek, uçak parçalarının Kanada'da birleştirilmesi gibi seçenekleri de değerlendirildiğini aktardı.

İki ülke arasındaki gerilimler

İkinci kez ABD başkanlığı koltuğuna oturan Donald Trump, ABD'nin Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere yönelik yüzde 25 ek gümrük vergisi getireceğini duyurmuştu.

Bu hamleye karşılık Kanada, ABD’nin ithalat vergilerine tepki olarak bazı Amerikan ürünlerine ek tarifeler koymuştu. Trump ise, vergi tarifelerine misilleme yapan ülkelere karşı daha fazla gümrük vergisi getireceğinin altını çizmişti.

Ayrıca Trump, Kanada'nın ABD'ye 51. eyalet olarak dahil olması gerektiğini sıklıkla dile getirmişti.

Kanada’nın yeni başbakanı olan Mark Carney ise "Hiçbir zaman ve hiçbir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin bir parçası olmayacağız" ifadelerini kullanmıştı.